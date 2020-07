Mise à jour - Certains désinfectants pour les mains pourraient présenter des risques pour la santé

OTTAWA, ON, le 27 juill. 2020 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les désinfectants pour les mains ci-dessous, qui contiennent de l'éthanol ou des dénaturants dont l'utilisation dans les désinfectants pour les mains n'est pas autorisée, pourraient présenter des risques pour la santé. Les dénaturants sont ajoutés à l'éthanol, la rendant ainsi impropre à la consommation humaine, évitant ainsi l'ingestion involontaire de désinfectant pour les mains, particulièrement chez les enfants. Pour en savoir plus, y compris ce que les Canadiens et les Canadiennes devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

On recommande à la population canadienne de se référer à la liste de désinfectants pour les mains contenant de l'éthanol de qualité technique qui font objet d'un rappel, parce qu'ils ne sont pas conformes à la règlementation fédérale et pourraient présenter des risques à la santé.

Santé Canada tient à jour ces listes de désinfectants pour les mains qui pourraient présenter des risques pour la santé, afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. La population canadienne est invitée à consulter régulièrement ces listes pour obtenir des renseignements à jour.

Produit Entreprise procédant au rappel NPN ou DIN Numéros de lots Date de péremption Date d'ajout Dermogen Inter Cosmetiques Inc. 80098142 J20HG001 J20HG002 J20HG003 J20HG004 J20HG005 J20HG006 J20HG007 J20HG008 J20HG009 J20HG010 J20HG011 J20HG012 J20HG013 J20HG014 Mai 2022 27 juillet 2020 Désinfectant pour les mains JIS Enterprises Inc. (DBA JIS Specialty Products) 80099670 11042020 16042020 21042020 23042020 Avril 2022 27 juillet 2020 KS-Progel Plus Delta Pharma Inc. 80097773 200417 Avril 2022 27 juillet 2020 Sanatouch Bio Organic Solutions Corp. 80098484 200409-1 Avril 2022 27 juillet 2020 Upstreet Do Gooder Désinfectant pour les mains 65 % Upstreet Craft Brewing 80098137 A B Avril 2022 27 juillet 2020 Upstreet Do Gooder Désinfectant pour les mains 80 % Upstreet Craft Brewing 80100114 C Avril 2022 27 juillet 2020

