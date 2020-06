Mise à jour - Certains désinfectants pour les mains pourraient présenter des risques pour la santé

OTTAWA, ON, le 30 juin 2020 /CNW/ - Santé Canada avise les Canadiens que les désinfectants pour les mains ci-dessous, qui contiennent de l'éthanol de qualité industrielle non approuvée dans la fabrication des désinfectants pour les mains, pourraient présenter des risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris sur ce que les Canadiens et les Canadiennes devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de désinfectants pour les mains qui pourraient présenter des risques pour la santé, afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Les Canadiens sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.





Produit Entreprise

effectuant le

rappel NPN ou

DIN Numéros de

lots Date

d'expiration Date de l'ajout Hand Sanitizer Alco-San Crown Chemical Products, Inc. Non breveté (aucun NPN ni DIN sur l'étiquette) 03130 03310 04070 51420-20 N'est pas inscrite sur l'étiquette 30 juin 2020 Healthcare Plus Sanitizing Hand Gel The Color Group, une division de Canadian Custom Packaging 80002430 024002 024012 024022 021032 024042 024072 024082 024092 024003 Mai 2022 30 juin 2020 Vima-San Crown Chemical Products, Inc. Non breveté (aucun NPN ni DIN sur l'étiquette) 02200 02270 03130 03310 N'est pas inscrite sur l'étiquette 30 juin 2020

