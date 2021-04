MISE À JOUR - Avis aux médias - Le ministre Jonathan Wilkinson participera au Sommet des dirigeants sur le climat des États-Unis et tiendra un point de presse

OTTAWA, ON, le 21 avril 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, participera au Sommet des dirigeants sur le climat organisé par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, le 22 avril 2021. Le Sommet réunira des chefs d'État et de gouvernement et des dirigeants issus du milieu des affaires et de la société civile pour discuter de l'urgence d'avoir des actions climatiques plus musclées.

Le ministre Wilkinson tiendra un point de presse virtuel à 11 h (HAE), en compagnie du ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Steven Guilbeault. Ensuite, le ministre Wilkinson participera à une table ronde ministérielle sur les solutions fondées sur la nature, toujours dans le cadre du Sommet.

Date : Le jeudi 22 avril 2021 Activité : Point de presse Table ronde sur les solutions fondées sur la nature Heure : 11 h (HAE) 14 h (HAE)

De plus amples renseignements sur le programme du Sommet et le lien vers la diffusion en direct seront affichés sur le site Web du Sommet des dirigeants sur le climat (site en anglais seulement).

Pour assister au point de presse, les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias, qui leur remettra les codes d'accès nécessaires.

