MISE À JOUR - Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le dimanche 20 décembre 2020

15 h 00

Le premier ministre convoquera le Groupe d'intervention en cas d'incident pour discuter du nouveau variant de la COVID-19 identifié au Royaume-Uni. La ministre de la Santé, Patty Hajdu, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair, le ministre des Transports, Marc Garneau, le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, et le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, participeront à la rencontre.