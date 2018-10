MISE À JOUR - Avis aux médias - Invitation à une séance de prises d'images - Les firmes montréalaises médaillées du Gouverneur général en architecture 2018 sont invitées à signer le Livre d'or de ...

VEUILLEZ NOTER QUE L'HEURE DE L'ÉVÉNEMENT A ÉTÉ MISE À JOUR.

MONTRÉAL, le 31 oct. 2018 /CNW Telbec/ - Les membres du comité exécutif de la Ville de Montréal, Christine Gosselin, responsable de la culture, du patrimoine et du design, et Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales, accueilleront à l'hôtel de ville les équipes gagnantes des Médailles du Gouverneur général en architecture 2018 pour une séance de signature du Livre d'or.

Date : Mercredi 31 octobre 2018



Heure : 11 h 30



Lieu : Hall de l'hôtel de ville

275, rue Notre-Dame Est

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif