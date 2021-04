Mise-à-jour - Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure au Cap-Breton

CAP-BRETON, NÉ, le 11 avril 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce concernant des infrastructures de sport en présence de Mike Kelloway, député de Cape Breton-Canso, au nom de Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, de l'honorable Geoff MacLellan, ministre des Infrastructures et du Logement, au nom de l'honorable Suzanne Lohnes-Croft, ministre des Collectivités, de la Culture et du Patrimoine, de l'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, et d'Amanda McDougall, mairesse de la municipalité régionale du Cap-Breton.

Date : Lundi, le 12 avril 2021



Heure : 9 h 30 HAA



Endroit : Légion royale canadienne - Succursale 78

78, rue Neville

Dominion, N-É B1G 1P6

Les représentants des médias sont priés de respecter les directives locales en matière de distanciation physique. Les participants devront fournir leur nom et leur numéro de téléphone pour une éventuelle recherche des personnes présentes. Le port du couvre-visage est obligatoire.

Le public est invité à regarder l'annonce en direct sur la page Facebook de la Municipalité régionale du Cap-Breton : https://www.facebook.com/CBRMgov/

SOURCE Infrastructure Canada