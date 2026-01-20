Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’158 -0.9%  SPI 18’182 -0.8%  Dow 48’809 -1.1%  DAX 24’712 -1.0%  Euro 0.9267 -0.2%  EStoxx50 5’884 -0.7%  Gold 4’734 1.4%  Bitcoin 71’323 -3.4%  Dollar 0.7901 -0.9%  Öl 64.6 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sika41879292DocMorris4261528NVIDIA994529
Top News
Apple-Aktie unter Druck: Lohnt sich ein Einstieg vor den Quartalszahlen?
Alphabet-Aktie: Berufung gegen Google-Urteil und 4-Billionen-Meilenstein
Angriff auf Hollywood: Netflix will nach Warner-Kauf auch die Kinos dominieren - Warner-Übernahme komplett in bar geplant
Buy-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
Elon Musk fordert Rekordsumme: Microsoft-Aktie und OpenAI im Visier der Justiz
Suche...

3M Aktie 1405105 / US88579Y1010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.01.2026 16:57:36

Mischkonzern 3M verdient 2025 deutlich mehr - neue Prognose enttäuscht

3M
122.36 CHF -7.44%
Kaufen Verkaufen

(Ausführliche Fassung)

ST. PAUL (awp international) - Nach einem kräftigen Ergebnisplus im vergangenen Jahr will der US-Mischkonzern 3M seine Gewinnentwicklung 2026 noch weiter beschleunigen. Für die neue Zwölfmonatsperiode hat sich das Management um Konzernchef William Brown vorgenommen, den bereinigten Gewinn auf 8,50 bis 8,70 US-Dollar je Aktie (ca 7,30-7,48 Euro) zu steigern, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dies wäre zwar im besten Fall ein Plus von knapp acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr, Analysten hatten aber in der Mitte der Spanne mehr erwartet.

Im frühen New Yorker Handel sackte die 3M-Aktie als mit Abstand schwächster Wert im Dow Jones Industrial um sieben Prozent ab. 2025 hatte das Papier um etwa ein Fünftel zugelegt und sich damit besser als der S&P 500 entwickelt.

2025 hatte der Hersteller unter anderem von Post-It-Zetteln, Klebebändern und Gehörschutz seinen Gewinn vor Sondereffekten noch um 10,4 Prozent auf 8,06 Dollar je Aktie gesteigert. Damit übertraf der Konzern wiederum leicht die Erwartungen von Analysten, und auch im Schlussquartal lief es besser als gedacht.

Seinen Umsatz konnte 3M im vergangenen Jahr leicht um 1,5 Prozent auf 24,9 Milliarden Dollar verbessern - das Geschäft mit den problematischen Ewigkeitschemikalien (PFAS) herausgerechnet betrug das Plus knapp drei Prozent. 2026 soll sich das Wachstum noch beschleunigen, bereinigt ist ein Umsatzzuwachs von rund vier Prozent angepeilt.

An der Börse hatte die 3M-Aktie allein in den vergangenen zwölf Monaten rund ein Fünftel zugelegt. Die Investoren honorierten den Sanierungskurs von Chef Bill Brown, der seit Mai 2024 an der Spitze steht. Der Manager hatte nach seinem Antritt ein Sanierungspaket angestossen, um den lange schwächelnden Konzern wieder auf Kurs zu bringen.

Unter anderem kürzte 3M unter Brown seine Kosten durch verschlankte Strukturen, auch die Lieferketten wurden überarbeitet und Produktion verlagert. Zudem wurden neue Produkte eingeführt, die weltweite Wachstumstrends bedienen. Zugleich suchte Brown in den vergangenen Monaten aktiv nach Verkaufsoptionen für den Mischkonzern, da sich 3M aus wachstumsschwachen Geschäften zurückziehen will./tav/err/jha/

Nachrichten zu 3M Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten