MISC Bh präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MISC Bh präsentierte am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.26 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.100 MYR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 4.79 Milliarden MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MISC Bh 2.72 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch