Misawa präsentierte Quartalsergebnisse

Misawa hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.35 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -10.250 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Misawa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.23 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch