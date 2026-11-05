Mirum Pharmaceuticals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mirum Pharmaceuticals hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mirum Pharmaceuticals 0.050 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 185.7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 133.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch