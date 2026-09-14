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14.09.2026 06:37:00
Miroku präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Miroku hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 64.47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 57.35 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 3.35 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5.65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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