Miroku Jyoho Service legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Miroku Jyoho Service hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 49.44 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Miroku Jyoho Service noch ein Gewinn pro Aktie von 58.78 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Miroku Jyoho Service im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12.60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch