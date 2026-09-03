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03.09.2026 06:37:00
MirLand Development öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
MirLand Development hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.15 ILS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MirLand Development ein EPS von -0.210 ILS in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 34.77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.8 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.8 Millionen ILS umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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