Miris stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Miris gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.35 SEK gegenüber -3.000 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Miris mit einem Umsatz von insgesamt 5.2 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 3.39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch