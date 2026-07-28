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GS Acquisition a Aktie 114384757 / US60471A1016

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28.07.2026 22:52:34

Mirion Technologies Inc. Q2 Sales Increase

GS Acquisition a
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(RTTNews) - Mirion Technologies Inc. (MIR) released earnings for second quarter of $7.7 million

The company's bottom line totaled $7.7 million, or $0.03 per share. This compares with $8.3 million, or $0.03 per share, last year.

Excluding items, Mirion Technologies Inc. reported adjusted earnings of $32.2 million or $0.12 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 19.7% to $266.8 million from $222.9 million last year.

Mirion Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $7.7 Mln. vs. $8.3 Mln. last year. -EPS: $0.03 vs. $0.03 last year. -Revenue: $266.8 Mln vs. $222.9 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.48 To $ 0.55

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Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

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Short 16’031.36 8.96 SPBRSU
SMI-Kurs: 14’573.01 28.07.2026 17:30:00
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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