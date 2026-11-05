MIRC Electronics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MIRC Electronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.060 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat MIRC Electronics 1.99 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21.63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.63 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch