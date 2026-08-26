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26.08.2026 06:37:00
Mirbud veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Mirbud stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.33 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 0.190 PLN je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.36 Prozent auf 910.0 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 720.2 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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