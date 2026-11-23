Mirbud hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.57 PLN. Im letzten Jahr hatte Mirbud einen Gewinn von 0.130 PLN je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27.04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 930.0 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 732.1 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch