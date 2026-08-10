MIRAIT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MIRAIT gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 21.01 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MIRAIT -14.640 JPY je Aktie verdient.

MIRAIT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 130.03 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 121.37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch