Mirairo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mirairo hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.98 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.69 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Mirairo mit einem Umsatz von insgesamt 180.2 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202.0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 10.79 Prozent verringert.

In Sachen EPS wurden 5.44 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mirairo 9.15 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5.51 Prozent zurück. Hier wurden 786.39 Millionen JPY gegenüber 832.29 Millionen JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.ch