Miraial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Miraial hat am 08.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26.65 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 19.96 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 4.06 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 25.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch