Mirai Works: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mirai Works hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 24.56 JPY gegenüber -21.640 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mirai Works im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.80 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch