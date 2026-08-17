MiraeINGCo,Ltd: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MiraeINGCo,Ltd hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 89.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29.69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.55 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.62 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch