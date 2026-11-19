MiraeINGCo,Ltd hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 593.00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -52.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat MiraeINGCo,Ltd im vergangenen Quartal 18.92 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 388.03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MiraeINGCo,Ltd 3.88 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch