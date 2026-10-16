Miraeasset Maps REIT 1: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Miraeasset Maps REIT 1 äusserte sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Miraeasset Maps REIT 1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.64 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 3.27 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch