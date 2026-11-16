Mirae legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mirae hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 184.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 286.80 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mirae 41.81 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 84.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.63 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch