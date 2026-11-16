Mirae Asset Life Insurance veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mirae Asset Life Insurance hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -267.17 KRW. Ein Jahr zuvor waren 381.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1’442.28 Milliarden KRW gegenüber 477.79 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch