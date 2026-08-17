Mirae Asset Life Insurance legte Quartalsergebnis vor

Mirae Asset Life Insurance hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 138.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 389.00 KRW je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 477.76 Prozent auf 3’779.26 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 654.12 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch