Mirae Asset Global REIT präsentierte Quartalsergebnisse

Mirae Asset Global REIT hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 327.11 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mirae Asset Global REIT 18.00 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 9.24 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mirae Asset Global REIT 5.91 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch