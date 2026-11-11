Mirae Asset Global REIT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mirae Asset Global REIT lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.39 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -172.000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch