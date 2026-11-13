MIRAE ASSET DAEWOO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MIRAE ASSET DAEWOO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 587.90 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 580.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

MIRAE ASSET DAEWOO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7’500.50 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 261.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2’075.68 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch