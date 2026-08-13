MIRAE ASSET DAEWOO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MIRAE ASSET DAEWOO hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 2694.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MIRAE ASSET DAEWOO 688.00 KRW je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1007.06 Prozent auf 21’631.40 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1’953.95 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch