Miraca stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Miraca hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28.46 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Miraca ein EPS von -21.080 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 62.59 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 61.40 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch