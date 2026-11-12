Miraca: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Miraca präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 32.49 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 24.69 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Miraca im vergangenen Quartal 63.20 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Miraca 63.00 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch