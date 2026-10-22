MIPS Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MIPS Registered hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.48 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.29 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 215.0 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 59.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 135.0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch