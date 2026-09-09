Schlatter Industries Aktie 227731 / CH0002277314
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09.09.2026 15:58:18
Minuszeichen in Zürich: SPI schwächer
So bewegt sich der SPI nachmittags.
Um 15:39 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 1.35 Prozent auf 19’580.30 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.464 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.624 Prozent auf 19’724.39 Punkte an der Kurstafel, nach 19’848.24 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag heute bei 19’748.49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’553.10 Punkten erreichte.
SPI-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht sank der SPI bereits um 2.06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 20’509.58 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 09.06.2026, einen Wert von 18’882.16 Punkten auf. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 17’025.36 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.33 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell DocMorris (+ 10.96 Prozent auf 11.14 CHF), ASMALLWORLD (+ 6.19 Prozent auf 0.60 CHF), Barry Callebaut (+ 2.93 Prozent auf 1’123.00 CHF), BVZ (+ 2.70 Prozent auf 1’520.00 CHF) und Jungfraubahn (+ 2.35 Prozent auf 261.50 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Addex Therapeutics (-6.77 Prozent auf 0.02 CHF), Schlatter Industries (-5.46 Prozent auf 17.30 CHF), VZ (-4.13 Prozent auf 167.00 CHF), StarragTornos (-3.95 Prozent auf 34.00 CHF) und Richemont (-3.89 Prozent auf 176.50 CHF).
SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1’531’406 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 304.921 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf
Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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