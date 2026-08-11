Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt am Mittag

Der SPI sinkt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.24 Prozent auf 20’535.37 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.533 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.012 Prozent auf 20’588.21 Punkte an der Kurstafel, nach 20’585.70 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20’621.10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20’507.90 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 20’023.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der SPI einen Wert von 18’575.43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der SPI-Kurs bei 16’567.52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12.57 Prozent nach oben. Bei 20’621.10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Villars SA (+ 5.22 Prozent auf 605.00 CHF), Alcon (+ 5.04 Prozent auf 61.26 CHF), Idorsia (+ 4.21 Prozent auf 6.19 CHF), OC Oerlikon (+ 3.17 Prozent auf 4.88 CHF) und Thurgauer Kantonalbank (+ 2.55 Prozent auf 161.00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Tecan (N) (-9.21 Prozent auf 183.40 CHF), GAM (-7.62 Prozent auf 0.08 CHF), StarragTornos (-3.79 Prozent auf 35.50 CHF), Kudelski (-3.61 Prozent auf 1.20 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3.56 Prozent auf 6.50 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 995’182 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 316.886 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch