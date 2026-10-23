|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SPI-Performance
|
23.10.2026 15:58:30
Minuszeichen in Zürich: SPI mit Abgaben
Der SPI bewegt sich am Nachmittag im Minus.
Der SPI gibt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.48 Prozent auf 20’393.35 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.597 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.039 Prozent auf 20’482.72 Punkte an der Kurstafel, nach 20’490.79 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 20’482.72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 20’349.62 Einheiten.
So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0.913 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der SPI einen Wert von 19’754.43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der SPI einen Stand von 19’932.10 Punkten auf. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 17’325.90 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11.79 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Punkten.
SPI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 9.78 Prozent auf 4.94 CHF), Holcim (+ 6.76 Prozent auf 67.90 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4.86 Prozent auf 0.16 CHF), BELIMO (+ 3.72 Prozent auf 766.00 CHF) und GAM (+ 3.32 Prozent auf 0.06 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil ASMALLWORLD (-6.72 Prozent auf 1.25 CHF), Richemont (-5.51 Prozent auf 162.95 CHF), Gurit (-5.27 Prozent auf 48.50 CHF), EvoNext (-5.00 Prozent auf 2.28 CHF) und Swatch (I) (-4.93 Prozent auf 169.80 CHF).
Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2’139’648 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 342.606 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Mit 8.20 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bellevue-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Richemont
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Richemont Aktie News: Bären lasten am Freitagnachmittag auf Richemont (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI mit Abgaben (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Verluste in Zürich: SMI legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Highlight Event and Entertainment AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ASMALLWORLD am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20’387.91
|-0.50%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.