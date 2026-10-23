Minuszeichen in Zürich: SPI mit Abgaben

Der SPI gibt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.48 Prozent auf 20’393.35 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.597 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.039 Prozent auf 20’482.72 Punkte an der Kurstafel, nach 20’490.79 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20’482.72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 20’349.62 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0.913 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der SPI einen Wert von 19’754.43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der SPI einen Stand von 19’932.10 Punkten auf. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 17’325.90 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11.79 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Punkten.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 9.78 Prozent auf 4.94 CHF), Holcim (+ 6.76 Prozent auf 67.90 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4.86 Prozent auf 0.16 CHF), BELIMO (+ 3.72 Prozent auf 766.00 CHF) und GAM (+ 3.32 Prozent auf 0.06 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil ASMALLWORLD (-6.72 Prozent auf 1.25 CHF), Richemont (-5.51 Prozent auf 162.95 CHF), Gurit (-5.27 Prozent auf 48.50 CHF), EvoNext (-5.00 Prozent auf 2.28 CHF) und Swatch (I) (-4.93 Prozent auf 169.80 CHF).

Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2’139’648 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 342.606 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Mit 8.20 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bellevue-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch