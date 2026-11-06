Minuszeichen in Zürich: SPI liegt zum Handelsende im Minus

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’797 -1.1%  SPI 20’832 -1.2%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’820 -1.9%  Euro 0.9135 -0.3%  EStoxx50 6’170 -1.0%  Gold 4’066 -0.6%  Bitcoin 62’264 0.6%  Dollar 0.8198 0.0%  Öl 98.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Akku oder Kabel - was spart mehr Energie?
Weltbank-Prognose für 2026: Warum Energie und Edelmetalle deutlich teurer werden
Immobilieninvestments im Überblick: Chancen und Risiken von REITs und offenen Fonds
Ausblick: Plug Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
ETF Sparplan

SPI 998750 / CH0009987501

20’831.76 Pkt
-253.43 Pkt
-1.20 %
17:40:00
Handeln
Top-Partner CFD-Broker
Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Premium-Partner
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Swissquote
  • Börsenkotiert und FINMA-reguliert
  • Konkurrenzfähige Spreads ab 1.1 Pips
  • Handeln Sie 400 der besten CFDs in allen Anlageklassen: von Währungen, Aktien und Indizes bis hin zu Edelmetallen, Energierohstoffen, Staatsobligationen und Kryptowährungen.
  • Steigern Sie Ihre Performance mit flexiblen Hebeleffekten bis zu 1:100
  • Geniessen Sie eine Ausführungsgeschwindigkeit von durchschnittlich 9 Millisekunden in Verbindung mit einer Ausführungsquote von 98%
Direkt zu Swissquote
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Index-Bewegung 06.11.2026 17:58:14

Minuszeichen in Zürich: SPI liegt zum Handelsende im Minus

Minuszeichen in Zürich: SPI liegt zum Handelsende im Minus

Heute zogen sich die Anleger in Zürich zurück.

Zum Handelsschluss sank der SPI im SIX-Handel um 1.20 Prozent auf 20’831.76 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.681 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1.72 Prozent auf 20’722.28 Punkte an der Kurstafel, nach 21’085.19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20’598.79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20’831.76 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 0.484 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19’562.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20’445.85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der SPI mit 16’989.38 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14.20 Prozent aufwärts. 21’271.96 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16’847.58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6.56 Prozent auf 30.85 CHF), WISeQey (+ 6.44 Prozent auf 6.94 USD), Cicor Technologies (+ 4.91 Prozent auf 132.40 CHF), Komax (+ 4.55 Prozent auf 73.60 CHF) und Orell Fuessli (+ 4.44 Prozent auf 141.00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil ASMALLWORLD (-15.27 Prozent auf 1.11 CHF), Medacta (-13.64 Prozent auf 106.40 CHF), Addex Therapeutics (-7.96 Prozent auf 0.02 CHF), SHL Telemedicine (-5.61 Prozent auf 1.01 CHF) und Xlife Sciences (-5.39 Prozent auf 8.42 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 7’249’633 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 349.317 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

07.11.26 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
07.11.26 Logo WHS Rheinmetall: Rekordgewinn – warum stürzt die Aktie 16 % ab?
06.11.26 Marktüberblick: Lanxess, HelloFresh und Evotec nach Zahlen gesucht
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
06.11.26 KI-Bedenken nehmen zu
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’347.32 19.57 S7BCUU
Short 15’649.11 13.99 STBNIU
Short 16’274.72 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.83 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

ASMALLWORLD am 06.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
KI-Blase am Aktienmarkt? So sichern Börsenprofis ihre Depots ab
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
MÄRKTE EUROPA/Abgaben nach US-Technologie-Ausverkauf - DAX unter 26.000 Punkten

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SPI 20’831.76 -1.20%