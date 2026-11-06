Minuszeichen in Zürich: SPI liegt zum Handelsende im Minus

Zum Handelsschluss sank der SPI im SIX-Handel um 1.20 Prozent auf 20’831.76 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.681 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1.72 Prozent auf 20’722.28 Punkte an der Kurstafel, nach 21’085.19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20’598.79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20’831.76 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 0.484 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19’562.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20’445.85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der SPI mit 16’989.38 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14.20 Prozent aufwärts. 21’271.96 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16’847.58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6.56 Prozent auf 30.85 CHF), WISeQey (+ 6.44 Prozent auf 6.94 USD), Cicor Technologies (+ 4.91 Prozent auf 132.40 CHF), Komax (+ 4.55 Prozent auf 73.60 CHF) und Orell Fuessli (+ 4.44 Prozent auf 141.00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil ASMALLWORLD (-15.27 Prozent auf 1.11 CHF), Medacta (-13.64 Prozent auf 106.40 CHF), Addex Therapeutics (-7.96 Prozent auf 0.02 CHF), SHL Telemedicine (-5.61 Prozent auf 1.01 CHF) und Xlife Sciences (-5.39 Prozent auf 8.42 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 7’249’633 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 349.317 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch