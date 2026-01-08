Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’354 0.2%  SPI 18’409 0.1%  Dow 48’996 -0.9%  DAX 25’179 0.2%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’923 0.0%  Gold 4’424 -0.7%  Bitcoin 72’232 -0.8%  Dollar 0.7984 0.1%  Öl 60.1 -0.5% 
SIX-Handel im Blick 08.01.2026 09:28:35

Minuszeichen in Zürich: SPI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in Zürich: SPI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der SPI am Morgen.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.03 Prozent auf 18’378.67 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.359 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.014 Prozent tiefer bei 18’381.81 Punkten in den Handel, nach 18’384.45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Donnerstag bei 18’384.65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’378.67 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1.18 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 08.12.2025, den Stand von 17’833.09 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, wurde der SPI mit 17’419.74 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, betrug der SPI-Kurs 15’830.35 Punkte.

Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Basilea Pharmaceutica (+ 4.29 Prozent auf 55.90 CHF), Implenia (+ 4.25 Prozent auf 81.00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 2.18 Prozent auf 1.68 CHF), Groupe Minoteries SA (+ 1.80 Prozent auf 226.00 CHF) und Bellevue (+ 1.79 Prozent auf 11.35 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Curatis (-7.43 Prozent auf 12.45 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6.25 Prozent auf 0.15 CHF), Adecco SA (-6.14 Prozent auf 22.64 CHF), SHL Telemedicine (-5.78 Prozent auf 1.06 CHF) und Schlatter Industries (-5.45 Prozent auf 19.10 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 239’692 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 287.984 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die Evolva-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Mit 79.95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

