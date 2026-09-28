Minuszeichen in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten

Am Montag beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 19’758.71 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.442 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.605 Prozent auf 19’890.91 Punkte an der Kurstafel, nach 19’771.23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 19’935.97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19’758.71 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Der SPI lag vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 20’270.57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 19’954.36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16’530.92 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 8.31 Prozent zu Buche. Bei 20’636.94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Perrot Duval SA (+ 9.09 Prozent auf 120.00 CHF), DocMorris (+ 6.21 Prozent auf 12.15 CHF), Calida (+ 5.30 Prozent auf 13.50 CHF), SHL Telemedicine (+ 4.39 Prozent auf 1.07 CHF) und Gurit (+ 3.79 Prozent auf 60.20 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Newron PharmaceuticalsAz (-27.15 Prozent auf 7.62 CHF), Addex Therapeutics (-11.38 Prozent auf 0.02 CHF), Curatis (-8.62 Prozent auf 17.50 CHF), ASMALLWORLD (-8.45 Prozent auf 0.65 CHF) und lastminutecom (-5.86 Prozent auf 9.32 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4’160’166 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 315.923 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch