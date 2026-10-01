Minuszeichen in Zürich: So performt der SPI mittags

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 1.19 Prozent tiefer bei 19’378.89 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.417 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.806 Prozent schwächer bei 19’453.97 Punkten, nach 19’612.09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19’332.77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’456.69 Zählern.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 2.57 Prozent abwärts. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 20’149.63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bewegte sich der SPI bei 19’917.53 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 17’008.91 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.23 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 5.83 Prozent auf 0.02 CHF), lastminutecom (+ 4.67 Prozent auf 9.86 CHF), Cicor Technologies (+ 4.29 Prozent auf 141.00 CHF), INFICON (+ 4.18 Prozent auf 199.40 CHF) und ASMALLWORLD (+ 4.17 Prozent auf 0.75 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Highlight Event and Entertainment (-12.40 Prozent auf 4.38 CHF), BioVersys (-6.93 Prozent auf 25.50 CHF), Calida (-6.06 Prozent auf 13.96 CHF), Curatis (-5.09 Prozent auf 17.70 CHF) und Schlatter Industries (-5.00 Prozent auf 19.00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1’603’720 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 304.773 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch