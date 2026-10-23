Minuszeichen in Zürich: SMI zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer

Am Freitag tendiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0.25 Prozent tiefer bei 14’511.55 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1.684 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.172 Prozent auf 14’572.95 Punkte an der Kurstafel, nach 14’547.97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 14’552.72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’485.87 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1.28 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 23.09.2026, einen Stand von 13’921.72 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der SMI einen Stand von 14’214.95 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12’557.27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9.54 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Holcim (+ 5.09 Prozent auf 66.84 CHF), Logitech (+ 1.67 Prozent auf 91.56 CHF), Amrize (+ 1.61 Prozent auf 32.72 CHF), Partners Group (+ 0.85 Prozent auf 618.20 CHF) und UBS (+ 0.21 Prozent auf 38.47 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Sika (-1.65 Prozent auf 181.45 CHF), Richemont (-1.42 Prozent auf 170.00 CHF), Nestlé (-1.05 Prozent auf 83.48 CHF), Novartis (-0.65 Prozent auf 128.04 CHF) und Alcon (-0.59 Prozent auf 57.50 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 633’095 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 338.120 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.52 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch