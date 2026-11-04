SMI 998089 / CH0009980894
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04.11.2026 09:28:15
Minuszeichen in Zürich: SMI schwächelt zum Handelsstart
SMI-Handel am Mittwoch.
Um 09:10 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0.07 Prozent auf 14’733.04 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1.715 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0.101 Prozent höher bei 14’757.92 Punkten, nach 14’743.09 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14’764.97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’729.98 Punkten lag.
SMI auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0.097 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 13’660.92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14’463.23 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Stand von 12’306.89 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.22 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14’863.48 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SMI-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Holcim (+ 1.55 Prozent auf 72.28 CHF), UBS (+ 1.44 Prozent auf 40.04 CHF), Partners Group (+ 0.94) Prozent auf 663.60 CHF), Logitech (+ 0.86 Prozent auf 77.02 CHF) und Richemont (+ 0.66 Prozent auf 167.15 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Givaudan (-1.09 Prozent auf 3’907.00 CHF), Amrize (-0.97 Prozent auf 34.76 CHF), Swiss Re (-0.88 Prozent auf 152.10 CHF), Alcon (-0.77 Prozent auf 59.38 CHF) und Roche (-0.59 Prozent auf 388.70 CHF).
Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 212’415 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 344.510 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus
Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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