Minuszeichen in Zürich: SMI schlussendlich in der Verlustzone

Der SMI sank im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0.59 Prozent auf 14’462.36 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1.684 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.172 Prozent auf 14’572.95 Punkte an der Kurstafel, nach 14’547.97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14’408.96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14’552.72 Punkten erreichte.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 0.940 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 23.09.2026, einen Wert von 13’921.72 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 14’214.95 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Stand von 12’557.27 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 9.17 Prozent zu Buche. Bei 14’669.51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Holcim (+ 5.03 Prozent auf 66.80 CHF), Galderma (+ 2.33 Prozent auf 191.05 CHF), Partners Group (+ 2.12 Prozent auf 626.00 CHF), Sandoz (+ 2.10 Prozent auf 80.66 CHF) und Logitech (+ 1.44 Prozent auf 91.36 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Richemont (-6.38 Prozent auf 161.45 CHF), Sika (-2.33 Prozent auf 180.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.65 Prozent auf 67.78 CHF), Nestlé (-0.79 Prozent auf 83.70 CHF) und Novartis (-0.68 Prozent auf 128.00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4’241’676 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 338.120 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.90 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.52 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch