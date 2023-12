Minuszeichen in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Minus

Am Mittwoch tendiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0.08 Prozent tiefer bei 10’955.51 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1.245 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.171 Prozent auf 10’983.57 Punkte an der Kurstafel, nach 10’964.81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Mittwoch bei 10’940.14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’983.66 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0.402 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.11.2023, lag der SMI-Kurs bei 10’576.75 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 06.09.2023, den Wert von 10’924.42 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 06.12.2022, mit 11’109.33 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2023 fiel der Index bereits um 0.211 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 11’616.37 Punkten. 10’251.33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Givaudan (+ 0.97 Prozent auf 3’324.00 CHF), Novartis (+ 0.68 Prozent auf 85.64 CHF), Logitech (+ 0.64 Prozent auf 76.02 CHF), Partners Group (+ 0.57 Prozent auf 1’153.50 CHF) und Holcim (+ 0.56 Prozent auf 65.06 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Nestlé (-1.13 Prozent auf 98.49 CHF), Roche (-0.64 Prozent auf 249.35 CHF), Swiss Life (-0.50 Prozent auf 557.40 CHF), Lonza (-0.45 Prozent auf 332.30 CHF) und Swiss Re (-0.20 Prozent auf 98.86 CHF).

Welche Aktien im SMI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 183’971 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 274.313 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Unter den SMI-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Life-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

