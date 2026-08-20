Minuszeichen in Zürich: SMI legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein

Der SMI verliert im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0.24 Prozent auf 14’351.85 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.665 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.063 Prozent höher bei 14’395.68 Punkten, nach 14’386.58 Punkten am Vortag.

Bei 14’410.36 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14’345.21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 0.011 Prozent nach. Der SMI wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Wert von 14’254.36 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Stand von 13’399.29 Punkten auf. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 12’276.26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.34 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12’053.51 Zählern.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Geberit (+ 1.17 Prozent auf 572.80 CHF), Givaudan (+ 1.10 Prozent auf 3’228.00 CHF), Lonza (+ 0.86 Prozent auf 584.20 CHF), Amrize (+ 0.58 Prozent auf 36.66 CHF) und Holcim (+ 0.55 Prozent auf 69.78 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Logitech (-2.67 Prozent auf 78.16 CHF), Swiss Re (-2.35 Prozent auf 136.85 CHF), Sika (-1.67 Prozent auf 182.05 CHF), Zurich Insurance (-1.06 Prozent auf 580.60 CHF) und Swiss Life (-0.87 Prozent auf 908.00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 473’350 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 307.560 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch