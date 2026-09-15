Minuszeichen in Zürich: SMI gibt am Dienstagmittag nach

Am Dienstag notiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0.77 Prozent tiefer bei 13’771.20 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.582 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.747 Prozent leichter bei 13’774.88 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13’878.54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 13’805.27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13’680.95 Punkten.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 14’390.67 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, lag der SMI noch bei 13’717.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12’144.32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3.95 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12’053.51 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Swisscom (+ 0.83 Prozent auf 665.00 CHF), Zurich Insurance (+ 0.74 Prozent auf 598.40 CHF), Swiss Re (+ 0.51 Prozent auf 139.15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.37 Prozent auf 75.72 CHF) und Swiss Life (+ 0.26 Prozent auf 914.80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen UBS (-3.12 Prozent auf 41.98 CHF), Partners Group (-2.68 Prozent auf 624.20 CHF), Sika (-1.77 Prozent auf 177.65 CHF), Logitech (-1.63 Prozent auf 80.66 CHF) und Nestlé (-1.48 Prozent auf 78.03 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’327’216 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 290.528 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.12 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch