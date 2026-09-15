Lindt Aktie 1057076 / CH0010570767
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15.09.2026 09:28:56
Minuszeichen in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels in Rot
Der SLI notiert am Dienstag trotz positivem Vortag im Minus.
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.82 Prozent leichter bei 2’205.80 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.766 Prozent auf 2’207.09 Punkte an der Kurstafel, nach 2’224.12 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2’205.42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’210.02 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 2’318.31 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’198.27 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, stand der SLI noch bei 2’007.72 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.55 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 0.58 Prozent auf 55.32 CHF), Novartis (+ 0.28 Prozent auf 114.24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.19 Prozent auf 75.58 CHF), Swisscom (+ 0.08 Prozent auf 660.00 CHF) und Lindt (+ 0.00 Prozent auf 8’600.00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil UBS (-3.44 Prozent auf 41.84 CHF), Julius Bär (-2.21 Prozent auf 72.66 CHF), Partners Group (-1.84 Prozent auf 629.60 CHF), Sika (-1.44 Prozent auf 178.25 CHF) und Amrize (-1.20 Prozent auf 32.09 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 623’482 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 290.528 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.12 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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