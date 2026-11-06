SLI 3025288 / CH0030252883
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06.11.2026 09:28:19
Minuszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart mit Abgaben
Der SLI fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.
Um 09:11 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 1.69 Prozent leichter bei 2’371.24 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1.77 Prozent auf 2’369.29 Punkte an der Kurstafel, nach 2’412.08 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’372.71 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’366.65 Zählern.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 0.397 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der SLI auf 2’226.28 Punkte taxiert. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 2’328.93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2’010.74 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’433.53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Julius Bär (-0.09 Prozent auf 68.18 CHF), Logitech (-0.22 Prozent auf 80.12 CHF), UBS (-0.33 Prozent auf 39.76 CHF), Amrize (-0.52 Prozent auf 34.66 CHF) und Partners Group (-0.83 Prozent auf 669.80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-2.90 Prozent auf 238.10 CHF), Sonova (-2.60 Prozent auf 284.60 CHF), Swiss Re (-2.51 Prozent auf 155.20 CHF), Galderma (-2.36 Prozent auf 190.55 CHF) und Sika (-2.28 Prozent auf 184.45 CHF).
Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 995’148 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 344.359 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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